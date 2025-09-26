２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８円６５銭（０・０９％）高の４万８５１円５１銭で最高値を更新した。

３３３銘柄のうち２１２銘柄（約６４％）が上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も１・６７ポイント（０・０５％）高い３１８７・０２となり、最高値を更新した。

この日の東京市場では、銀行や不動産など、内需関連の銘柄を中心に幅広い銘柄で買いが優勢となった。東証プライム銘柄の７割超が上昇した。

読売３３３採用銘柄の上昇率は、群馬銀行が８・０４％と最も大きく、京都フィナンシャルグループの４・６４％、八十二銀行の４・２２％と続いた。下落率では、レーザーテックの８・３６％、ＳＵＭＣＯ（７・５２％）、ディスコ（７・０６％）の順に大きかった。

一方、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３９９円９４銭（０・８７％）安の４万５３５４円９９銭だった。４営業日ぶりに値下がりした。

１株当たりの株価が高く、日経平均への影響度が大きい一部の半導体関連銘柄が下落したためで、読売３３３やＴＯＰＩＸとは異なる値動きを見せた。