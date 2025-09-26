俳優の高石あかり（22）が、俳優の今田美桜（28）から貰った大量の差し入れを公開した。

【映像】今田美桜からの大量の差し入れ

2025年度後期放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務める高石。9月23日には大阪で、前作『あんぱん』でヒロインを務めた今田美桜からのバトンタッチセレモニーが開催された。

セレモニー終了後には高石が「本日、今田さんからバトンを頂きました。久しぶりにお会いできてうれしかったです。思いをしっかり受け取り、来週の放送に向けて頑張ります！」と自身のInstagramを更新。

今田美桜からの「あんぱん」差し入れ

24日の投稿では今田が、「夢の…ヤムおんちゃんのあんぱん…元気100倍です。ありがとうございます」と俳優・阿部サダヲ（55）演じるパン職人の「ヤムおんちゃん」の作っていたあんぱんを大量に差し入れしてくれたことを明かしている。

この投稿にファンからは、「美桜ちゃんが差し入れ、次の朝ドラのことを考えて優しさが出てますね」「なんだか涙出てきちゃいました」など、様々なコメントが寄せられている。

※「高石」の「高」は「はしごだか」（『ABEMA NEWS』より）