俳優江口洋介（57）26日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。99年に結婚した歌手森高千里（56）について語った。

江口はギターが大好きで、家の中でも弾き、暇があるとギターショップに行っているという。

MC黒柳徹子（92）が妻の森高について「音楽を通じて知り合った？」と尋ねると、「そうですね、はい。もちろんラジオとかで知り合ってはいたんですけど。僕も音楽やってた時だったので、泉谷（しげる）さんの阪神・淡路のチャリティーライブで…。その時にまあ一緒にやってリハーサルなしで。その時も『江口、お前弾け！ギター』なんて、『森高はドラムだ！』って。まあ、好きですかね。彼女、ドラムも好きで。僕がギター弾いて。それがきっかけというか…」と、なれ初めを打ち明けた。

そして「うちでも、なんかちっちゃいスタジオみたいなのがあるんですけど。本当にちょっと電子ドラムがあって…。今、ツアー中なのでね、ちょっと練習したりもしてますし。僕はMacで曲作ったりとかして」と明かした。

黒柳から「じゃあ、話、合うでしょ？ 合わない？」と聞かれ、「合わないってワケではないですけど。そんなに作ったものに対してはやっぱり、なんか触らない。お互い触らないという感じかも」と言った。

すると黒柳は「そのほうがうまくいくよね、夫婦間はね。ごはんのおかずの話でもしてたほうがね、平和よね」と言った。そして江口は「でも彼女もすごいビートルズが好きだし、『この音のドラムがいいね』なんて話はたまにしますけどね」と明かした。