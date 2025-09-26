俳優水谷豊（73）が26日、事務所を通じて、同日発表された愛娘の趣里（35）と夫のBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）の第1子誕生を祝福するコメントを寄せた。

「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、1人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい。もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！」とコメントした。

趣里は水谷と伊藤蘭（70）夫妻の1人娘で、2人にとって初孫の誕生となった。伊藤は同日、自身のインスタグラムで「Papa Ryoki＆Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と第1子誕生を祝福していた。

趣里とRYOKIは同日夕方、インスタグラムを同時更新。赤ちゃんが趣里とRYOKIと見られる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開し「先日、無事に第一子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と記した。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意表明。「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」とし、「三山凌輝 趣里」と連名で締めくくった。2人は8月29日に結婚と第1子妊娠を公表していた。

一方で三山は一部で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったとされていた。