µÈ½»¡¢Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ä¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍµÈ½»¡Ê35¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î¥¬¥¯¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤ÎÎÓÅÄÍÎÊ¿¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿ÍÎÏ¼Ë¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ý¤Ý¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤¹¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤ÇµÈ½»¤Ï¡ÖÂ¾»öÌ³½ê¤ÎÆ´¤ì¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡û¤ò½Ð¤·¤¿¡£
µÈ½»¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ä¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÀçÂæ»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Çä¤ì¤Ã»ÒÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤µ¤ó¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤ó¡Ä¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¡Ä¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ÎÓÅÄ¡¢¥¬¥¯¤Ï¤È¤â¤ËµÈËÜ¶½¶È¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£