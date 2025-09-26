歌手で女優の伊藤蘭（70）が26日、インスタグラムを更新。同日夕方に第1子誕生を報告した1人娘の趣里（35）と夫のBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）を祝福した。

花の写真をアップし「Papa Ryoki＆Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。趣里の誕生日は9月21日で「ちょうど趣里が生まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです。尊い命 大切に育んでくださいね」と思いの丈をつづった。

「＃HelloBaby」「三山凌輝」「趣里」「＃よろしくね」とハッシュタグも添え、趣里のお相手三山の名前も記している。

趣里は水谷豊（73）と伊藤夫妻の長女で、1人娘。水谷と伊藤にとっては初孫となる。

趣里とRYOKIは同日夕方、インスタグラムを同時更新。赤ちゃんが趣里とRYOKIと見られる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開し「先日、無事に第一子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と記した。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意表明。「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」とし、「三山凌輝 趣里」と連名で締めくくった。2人は8月29日に結婚と第1子妊娠を公表していた。