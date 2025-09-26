お笑いコンビ、真空ジェシカのガク（34）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。所属するプロダクション人力舎のザ・マミィの林田洋平、吉住とともに出演し、人力舎の先輩後輩関係などを語った。

「−ぽい」をテーマに話す「ぽいぽいトーク」でガクは「他事務所の憧れあるっぽい」というテーマに○を出した。

ガクは「もし入り直せるなら」という問いに、食い気味で「絶対吉本」と即答した。「食っていけるから。今からお笑いを始めようって人には『吉本で漫才をやりなさい』って言います。劇場もあるし営業も行きやすいし。『それ以外は選ぶ意味ないよ』って、『人力舎でコントが一番意味わからないよ』って」と語り、笑わせた。

MCの神田愛花は「大きな事務所すぎてライバルが多くて大変そう」と質問すると、ガクは「どこの事務所行っても結局ライバルは多いんで、それだったら吉本入って、早めに見切りをつけられた方がいいんじゃないか」と答えてスタジオを納得させた。

同じ質問にガクは吉本興業、吉住はグレープカンパニーと答えていた。