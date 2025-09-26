YouTubeに投稿されたのは、ワンコにおもちゃのプレゼントが届いた時の様子です。お父さんがふざけておもちゃを頭に乗せたところ、ワンコの強烈な一撃を食らうことになって…？

投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、「喜ぶ姿が可愛い」「父ちゃん、大丈夫？ｗ」「大笑いした」「何回も見ちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：お父さんがふざけて『犬の新しいおもちゃを頭の上に乗せた』結果…無慈悲すぎる『まさかの災難』】

プレゼントが届いて大喜びするワンコ

ある日、シーズーの「てんぽ」さんがお風呂から上がると、てんぽさん宛ての荷物が届いていたそう。どうやらYouTubeの視聴者さんが、プレゼントを送ってくれたようです。

さっそくお父さんが、てんぽさんの代わりに開封してあげることに。

お父さんが封筒の中からお手紙やプレゼントが入った袋を取り出すと、「見せて見せて！」と必死に手にしがみつくてんぽさん。

まるで子どもがプレゼントをもらった時のように、テンション高めな姿がたまらなく可愛いです。

お父さんがふざけたら、ワンコから強烈な一撃が！

袋を開けると中からトマトのおもちゃが出てきたので、トマト好きのてんぽさんは大喜び。お目目をギョロッと見開いて後ろ足で立ち上がり、「ちょうだい！早く遊びたい！」とばかりにおもちゃにお手々を伸ばしたとか。

お父さんは「ちょっと待って」と言ってタグを取った後で、おもちゃを自分の頭の上に乗せてみたそう。そのお茶目な行動はお母さんにはウケたのですが、てんぽさんは「僕のなんだから、さっさと寄こせよ」とイラッとしたようで…？

てんぽさんはおもちゃを奪い取ろうと、お父さんの顔に豪快にタックル！するとてんぽさんの両手がちょうど目に当たり、お父さんは目つぶしを食らってしまったのでした。

ちょっとふざけただけなのに、こんな強烈な一撃を受けることになるとは…。

まさかのハプニングに、お母さんは「大丈夫？」と心配しながら爆笑。そしててんぽさんはタックルの衝撃で床に落ちたおもちゃを拾い、楽しそうに遊び始めたとか。

お父さんを心配する素振りや申し訳なさそうな様子は一切見せず、おもちゃに夢中になっているてんぽさん。その無慈悲な態度も面白いです。

すっかりおもちゃに夢中

お父さんはてんぽさんと一緒におもちゃで遊んだ後で、てんぽさんのために頂いたお手紙を音読してあげることに。ところがてんぽさんは相変わらずおもちゃに夢中で、お父さんがお手紙を読みながらグイグイ迫ると、ものすごく迷惑そうに逃げていたそう。

できればもう少しお手紙にも興味を持ってほしいところですが、これほどおもちゃを気に入ってもらえたら、送り主さんも嬉しかったことでしょう。てんぽさん、素敵なプレゼントをもらえてよかったですね！

この投稿には「ラガーマン並のタックル」「めっちゃ必死な姿が可愛すぎて笑いました」「顔面パンチまともに喰らいましたね！悪いけど爆笑」「目に入れても痛くない存在。身を持って証明したわけやね」「お手紙ガン無視w」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿や、お父さんやお母さんとの愉快なやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。