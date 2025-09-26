『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単ワンプレート】チキンと季節野菜のトマト煮＆5分とうもろこしご飯のレシピをご紹介♪【WMF】』という動画を投稿。PRではあったものの、普段から愛用しているという“調理器具”を紹介してくれました！

滝沢さんはこの日、とうもろこしご飯を作るとして「もちろん炊飯器でも作れるんですけど、今日使っていくのはこれ」「加圧して5分で。あとはほったらかしで美味しく炊けるの」「5分ってすごくない？」と紹介してくれた鍋がこちら！

◼︎フュージョンテック圧力鍋

WMF / フュージョンテック圧力鍋4.5L PL 税込53,350円（公式サイトより）

天然鉱石から生まれた独自のミネラル素材「フュージョンテック」の圧力鍋。高い遠赤外線効果により、熱がじっくりと伝わり、食材そのものの美味しさを最大限引き出してくれるんだそう。

また、頑丈で硬質な素材なので、安心安全。表面がガラスのように滑らかで、こびりつきにくく、汚れも簡単に落とすことができます。

◼︎野菜やお肉の煮込み料理にも！

滝沢さんは「炊飯器でも炊くんだけど。例えば保温したい時とか」と話しつつ、「こっちで炊いたほうがご飯がふっくら透明に美味しく炊けるから」「すぐお昼にしたいとか、そういう時とかに便利だし」と、美味しさと同時に時短も叶うとコメント。

そして、「この圧力鍋を使って、肉じゃがとか作ると煮崩れしないんですよね」「すごくホクホクの肉じゃがができたりして」「これで作るとさ、お肉もすごい柔らかくできるし。お野菜の煮崩れも全然気にならないのでよく使う圧力鍋です」と、ご飯を炊くだけでなく、さまざまなメニューに使用できると教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、この商品を使ったメニューのレシピも公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。