X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもないポーズを披露してしまったわんこの姿。あまりに想定外の瞬間は記事執筆時点で537万7000回を超えて表示されており、「浮いてるｗ」「コラ画像のような不自然さ(笑)」「笑いが止まらんなった」などのコメントの他、20万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『外を眺める猫が可愛い』と思い写真を撮った結果→犬も一緒に写りこみ…衝撃的な『まさかの光景』】

猫を撮ろうとしたら…

Xアカウント「@vallaco」の投稿主さんは、3匹の猫と、1匹の犬と暮らしています。この日、投稿主さんは、猫の『めかぶ』ちゃんが窓の外をぼんやり眺めている姿を発見しました。可愛らしい姿にホッコリしたため、写真を撮ろうとスマホを向けたそうです。

しかし、想定外のハプニングが起こってしまいます。犬の『せせり』ちゃんが、写真に写ろうと飛び入り参加したのです。せせりちゃんはどうしても撮ってもらいたかったようで、吠えながら縦ジャンプ！！

その結果、まるで人間のような姿になってしまったのでした。写真に写るせせりちゃんは、二足歩行のような姿勢で目を見開き、なんだか悪役のようだったとか…！

可愛い姿と同居猫たち

せせりちゃんは元々とっても可愛らしいわんこですが、天性の「パリピ」で、ジャンプが大の得意なのだとか。とはいえ、写真に写った普段の姿はあまりに想定外で、投稿主さんも思わず笑ってしまったのだそう。色んな表情を見せてくれるせせりちゃんから目が離せません…！！

また、窓の外を眺めていためかぶちゃん、やんちゃな『しじみ』ちゃん、甘えん坊な『ほたて』ちゃんも、毎日チャーミングな姿で癒してくれるそうですよ♡

この投稿には、「好きすぎてブクマつけました」「嫌な事あったけどコレ見て元気出た」「ミニピンはどこの子も飛ぶんですね安心しました」など、多くのコメントが寄せられています。

4匹のクスッと笑える姿をもっと見たい方は、Xアカウント「@vallaco」を是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@vallaco」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。