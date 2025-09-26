Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Gt/Vo）が9月25日、自身のInstagramを更新。ドラマの役と新アー写という、振り幅のある自身のショット2枚を投稿した。

大森は26日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』で、やなせたかしと深い絆で結ばれていた作曲家・いずみたくをモデルとする、“たくちゃん”こと作曲家のいせたくや役で出演していた。

最終回放送直後に自身のXでは、「あんぱん、ありがとうございました。たくちゃん、ありがとう」と綴り、クランクアップ時の花束を持った写真と、ピアノの椅子に座ってピースをする晩年と若かりし頃のいせたくや役の写真を投稿。

また、25日に投稿されたInstagramの1枚目には、晩年のいせたくや役を演じた時の白髪混じりの髪に老けメイクを施した姿を投稿。一転して2枚目には、Mrs. GREEN APPLEの新アーティスト写真の撮影シーンで、オールブラックのスーツに身を包んだスタイリッシュな姿を公開し、まるで別人のような振り幅のあるソロショットを並べて披露した。

コメント欄には「どっちも大好きです」「大森さんの演じるたくちゃん、ご本人のいせたくやさんの外見や雰囲気にそっくり よく研究されていてすごいなぁ。2枚目とのギャップもすごいです」など、大森の振り幅の広さに多くの反響が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）