28日に石川県の加賀市長選挙が告示されます。これまで現職と新人の2人が立候補を表明し、告示前から火花を散らす展開となっています。

県の最南端に位置する加賀市。3つの温泉郷に代表される観光都市を二分する戦いが始まろうとしています。これまでに出馬を表明したのは現職と新人の2人です。

宮元陸氏「投資をすることで大きな経済効果がまたリターンされるわけだから、その路線は決して怯むことなく休むことなく続けていきたい。まだまだやらなきゃいけないことはいっぱいある」

現職の宮元陸氏（68）。12年前に当時の現職との一騎打ちを制し、2期目と3期目は無投票当選、選挙戦となれば初当選した2013年以来12年ぶりとなります。

宮元陸連合後援会・吉田貴副会長「（宮元氏は）行動力が素晴らしい。思いついたらすぐに動く。負けてしまっては逆に加賀市どうなるの？となる」

宮本氏のスローガンは「輝く未来を次代のために」

4期目を見据え、次の時代を生き抜くための教育改革のほか、デジタル化によるイノベーション・産業集積など5つのビジョンを政策に掲げます。

宮元陸氏「我々がやってきたことは志においても政策においても間違いないと思っているので、それを丁寧に皆さんに説明していく」

市政刷新を主張 元教育長の山田氏

山田利明氏「今行われている施策の真逆のことをやってみたい。そしたら真逆の現象が起こるのではないか」

8月に立候補を表明し、現職と対峙する山田利明氏（67）。

市の元教育長で、毎月タウンミーティングを開催するほか、専門家の協力による加賀再生プロジェクトの実施を公約に掲げます。

山田利明後援会・畑幸男会長「正直者、約束を守る。そういうところは50年間の付き合いの中でしっかりわかる。（市の）頭を変えて、しっかりとした市民目線の市民ファーストの政治に戻す」

23日に市内で開いた総決起集会では、「CHANGEかが」をスローガンに掲げ、「トップダウンの政治からボトムアップの政治への転換」を訴えます。

山田利明氏「団体・協会等の支援はほとんど受けておりませんので。私たちの訴えも聞いてもらって支援の輪を広げていく、それしかない」

公開討論会では市政をめぐり「舌戦」

24日の公開討論会で相まみえた2人。冒頭では握手を交わしたものの、次の市政に向けた議論は次第に熱を帯びます。

宮元陸氏「芽が少しずつ出ている。いよいよ産業集積の臨界点がようやく近づいてきた」

宮元氏は、民間企業による投資やドローン事業などを例に3期12年の実績をアピールします。

一方で、山田氏はこの12年間について「行政サービスの低下を招いた」と批判を強めます。

山田利明氏「成果がどうなったのかわからない。あまりに矢継ぎ早にやっているせいで市の職員がどんどん辞めていく」

そして、論争は市が駅前での整備を進める未来型商業エリア、いわゆる「アウトレットモール構想」に移ります。

山田氏は、一度立ち止まって市民の声を反映した形で再検討すべきだと主張します。

山田利明氏「民意の確認は十分だと施策を行うのは拙速である。市場調査、人口が増える施策を十分にやりながら施策を慎重に慎重に打っていくのが大切」

これに対し宮元氏は、市民アンケートも実施し議会の同意も得ていると反論しました。

宮元陸氏「いかに投資を呼び込むかで市の発展が基本的に決まる。今の発言で投資が損なわれる。開発会社との信頼関係を我々は構築してきたつもりだけど、今の発言によって投資が損なわれる可能性が出てきた。これは大変深刻な話だと私は思う」

12年ぶりの選挙戦となる公算が高まっている加賀市長選挙は、28日告示を迎え、選挙戦となれば10月5日に投開票が行われます。