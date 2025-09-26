±§ÅÔµÜ¤Þ¤¡¢3ºÐÄ¹ÃË¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¿¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤´°àú¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¥Ê¤Î»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î±§ÅÔµÜ¤Þ¤¡Ê43¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê3¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥³¡¼¥Ç¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¸¥·¥ã¥ì¥ª¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤©¡Á¡×¤È¡ÈÀä»¿¡É¤·¡¢¡Ö#3ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È #¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥×¥Á¥×¥éDAISO¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¢¤¿¤ê #¥ª¥·¥ã¥ì¾åµé¼Ô #¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ó¤«Ê¢Î©¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç´¶ÁÛ¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤µ¤¯·» ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï°ú¤»»ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹Ã«·»¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Î¥·¥ã¥ì¥ª¥Ä¡Á¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤´°àú¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤ª¤·¤ã¤ì ¤¤¤Ä¤â»³Ì¾²È·»Äï¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È!!À¨¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹ ¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤ó ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¥á¥¬¥Í¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÀÄ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¿§¤ÏÂ¸µ¥Á¥é¸«¤» ¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤È»³Ì¾¤Ï¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¡Ê2¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
