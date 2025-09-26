山本由伸は「まさにエースだ」ロバーツ監督が地区優勝直後に明かした“絶大な信頼”「我々は今、最高の野球をしている」

山本のピッチングは、まさにエースのそれだった(C)Getty Images

日本人右腕の快投が止まらない。

現地時間9月25日、ドジャースの山本由伸は、敵地チェイスフィールドで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回4安打無失点、7三振2四球と好投。4年連続地区優勝がかかる大一番で安定感抜群の投球を見せ、メジャー自己最多の12勝目を挙げた。今季成績は、30先発で12勝8敗、201奪三振、防御率2.49だ。

【動画】敵地騒然！ 山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック

この日、初回から2奪三振を記録するなど、上々の立ち上がりを見せた日本人右腕は、たびたび得点圏に走者を背負いながらも粘投し、ダイヤモンドバックス打線に得点を許さない。8点リードの6回には、先頭コービン・キャロルから空振り三振を奪い、日本選手7人目となるシーズン200奪三振を達成。この回限りで降板し、レギュラーシーズン最後の登板を最高の形で終えた。

試合後、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、地元放送局『SportsNet LA』のフィールドインタビューに応じ、「ヨシ（山本の愛称）が素晴らしかった」と手放しで称賛。「シーズン序盤の素晴らしいスタートに対する素晴らしい締めくくりだ。彼の成長を誇りに思う。まさに投手陣のエースだ」と安定した投球内容を高く評価している。