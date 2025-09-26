スポニチ

　◇スポニチ主催第57回西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会やまや明太子カップ（2025年9月26日　福岡県宮若市　ザ・クラシックゴルフ倶楽部＝5167ヤード、パー72）

　チサンカントリークラブ森山（長崎）が3連覇を果たした。キャプテンの森彩（44）がイーブンパーの72をマーク。堤寛子（41）は腰痛に耐え2オーバー、74と踏ん張り、チームトータル7オーバー、223で回り、2023年以来3年連続で西日本クラブNo.1に輝いた。

　2位に70で回り、個人優勝に輝いた竹田真実（40）がけん引した初出場の茜ゴルフクラブ（福岡）が入った。競技は18ホールの団体戦（1チーム4人中スコア上位3人の合計打数による）で争われた。

　（第57回西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会上位成績）　

（1）チサン森山　223　

森　　彩　72

堤　寛子　74

川井　美奈　77

川内　幸江　86

（2）茜　　　　　　227　

竹田　真実　70

北口　　紋　73

深町真奈美　84

渡辺　典子　88

（3）トライアルゴルフ＆リゾートワカミヤ　228　

高橋　圭子　75

黒石沙也佳　75

木村　紀子　78

小林　莉奈　85

（4）西日本　229

大原　奈々　75

柴田　桂子　77

阿部　育子　77

樫元　智子　83

（5）ミッションバレー　231　

松岡　史恵　75

山本加奈子　75

小林　麻実　81

花山　悦子　86