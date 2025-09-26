◇スポニチ主催第57回西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会やまや明太子カップ（2025年9月26日 福岡県宮若市 ザ・クラシックゴルフ倶楽部＝5167ヤード、パー72）

チサンカントリークラブ森山（長崎）が3連覇を果たした。キャプテンの森彩（44）がイーブンパーの72をマーク。堤寛子（41）は腰痛に耐え2オーバー、74と踏ん張り、チームトータル7オーバー、223で回り、2023年以来3年連続で西日本クラブNo.1に輝いた。

2位に70で回り、個人優勝に輝いた竹田真実（40）がけん引した初出場の茜ゴルフクラブ（福岡）が入った。競技は18ホールの団体戦（1チーム4人中スコア上位3人の合計打数による）で争われた。

（第57回西日本クラブ対抗レディスゴルフ大会上位成績）

（1）チサン森山 223

森 彩 72

堤 寛子 74

川井 美奈 77

川内 幸江 86

（2）茜 227

竹田 真実 70

北口 紋 73

深町真奈美 84

渡辺 典子 88

（3）トライアルゴルフ＆リゾートワカミヤ 228

高橋 圭子 75

黒石沙也佳 75

木村 紀子 78

小林 莉奈 85

（4）西日本 229

大原 奈々 75

柴田 桂子 77

阿部 育子 77

樫元 智子 83

（5）ミッションバレー 231

松岡 史恵 75

山本加奈子 75

小林 麻実 81

花山 悦子 86