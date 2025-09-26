ジャーナリストの青木理氏が２６日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した各候補が共通して「外国人規制」の強化を訴えている点についてコメントした。

２３日に行われた討論会では、各候補からルールを守らない外国人に厳格に対処するべきという意見が相次いだ。小泉進次郎氏は「違法行為の防止。医療保険や児童手当の不適切利用は是正しなければいけません」と訴え、高市早苗氏は「不法滞在者はもう徹底的に対応しなきゃいけない。土地・建物などの取得にもしっかりとしたルールを設ける」と主張した。

青木氏は「ヨーロッパみたいに難民の方をものすごく受け入れて、それによって不安だったり緊張が生まれてるというなら、共感はしないけど理解はできるんですけど、日本は難民はほとんど入れてないわけでしょ」と指摘。

続けて「外国人労働者の人も、むしろ来ていただかないと社会がもうもたない、少子高齢化の中で。というような状況を考えると、自民党総選をやるなら、５人の中に１人や２人ぐらい『厳格化するんだ』みたいな人がいても、まあ多様化だからという気もするけど、１人や２人や３人はもうちょっと冷静になろうよと」と呼びかけた。

その上で「むしろ今必要なのは『厳格化』とか『排除』というより、外国人の方に来てもらってどうやって一緒に暮らして社会作っていくのか？という方向の話するんだったら、外国人政策が総裁選の一つのポイントになってもいい」と分析し「これ（外国人政策）が一番重要な課題かのようになって、かつほぼ全員が『厳格化だ』みたいなことを言ってるのは、前回、参政党が票を伸ばしたことによっての反動なのかもしれないけど、ちょっといかがなものかという感じしますよね」と苦言を呈した。