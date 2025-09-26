吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。「天気のポイント」です。

小野：

あす27日・土曜日の石川県内は、絶好の行楽日和でしょう。あさって28日・日曜日の夜から29日・月曜日の昼にかけて、大雨の恐れが出てきました。



27日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす27日、大陸に前線が発生し、日本に近づいてきます。この前線と今後、発生する低気圧が、28日・日曜日の夜から石川県内に雨を降らせます。





雨の予想です。

小野：

あさって28日の日中は、まだ、石川県内には、雨は予想されていません。夜7時以降は、強い雨の範囲が近づいてきます。

これが29日午前0時です。日付けが変わってから、さらに強い雨がこのコンピューターでは予想されています。暖かく湿った空気の入り具合などで、降り方や場所が変わってきます。気象台から発表される最新情報にご注意ください。



気象台の週間予報です。

小野：

お伝えしたように、あさって28日・日曜日からの雨の降り方に注意してください。今のところ、30日・火曜日からは、雨のマークはついていません。気温は、平年より高いでしょう。



吉道：

あさって28日夜からの雨の降り方に気をつけましょう。