影山優佳、ノースリーブで素肌輝く「夏が似合う」「色白で綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】元日向坂46の影山優佳が26日、自身のInstagramを更新。赤のノースリーブ姿で美しい素肌を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、ほっそり二の腕際立つノースリ姿
影山は「無色無味の氷に頭キーンなった撮影」とつづり、かき氷を食べるオフショットを公開。「みなさんは今年かき氷食べました？」とファンに呼びかけた。赤のノースリーブのトップス姿で、美しい素肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「夏が似合う」「色白で綺麗」「可愛すぎる」「無邪気な笑顔に癒される」「一緒に食べたい」「髪型も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
