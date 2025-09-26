松雪泰子「最後の鑑定人」現場に豪華弁当を大量差し入れ「心遣いがレベチ」「上品で素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/09/26】フジテレビ系水10ドラマ「最後の鑑定人」のX（旧Twitter）が9月22日に更新された。女優の松雪泰子からの差し入れを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】松雪泰子が差し入れした山積みの鰻弁当
同アカウントはうなぎのイラストとともに「松雪泰子様より、お弁当の差し入れをいただきました。ありがとうございます！」というメモが添えられた大量の差し入れ写真を公開。「食べることが大好きなキャラがたくさん登場する＃最後の鑑定人もちろん、スタッフも食べることが大好き＃松雪泰子さんからいただいた美味しいお弁当をご覧ください」とつづった。松雪は劇中で科警研（科学警察研究所）法科学部副部長の尾藤宏香を好演。主人公・土門誠を演じた藤木直人、高倉柊子を演じた白石麻衣らと共演していた。
この投稿には「セレクトが豪華すぎ」「おしんこ付きなのも嬉しい」「心遣いがレベチ」「上品で素敵」といった声が寄せられている。
同作は「永遠についての証明」で2018年に第9回野性時代フロンティア文学賞（現「小説 野性時代 新人賞」）を受賞した小説家・岩井圭也氏の同名小説が原作。かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品で、9月17日に最終回を迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松雪泰子が差し入れした山積みの鰻弁当
◆松雪泰子、ドラマ現場に鰻弁当大量差し入れ
同アカウントはうなぎのイラストとともに「松雪泰子様より、お弁当の差し入れをいただきました。ありがとうございます！」というメモが添えられた大量の差し入れ写真を公開。「食べることが大好きなキャラがたくさん登場する＃最後の鑑定人もちろん、スタッフも食べることが大好き＃松雪泰子さんからいただいた美味しいお弁当をご覧ください」とつづった。松雪は劇中で科警研（科学警察研究所）法科学部副部長の尾藤宏香を好演。主人公・土門誠を演じた藤木直人、高倉柊子を演じた白石麻衣らと共演していた。
◆松雪泰子の投稿に反響
この投稿には「セレクトが豪華すぎ」「おしんこ付きなのも嬉しい」「心遣いがレベチ」「上品で素敵」といった声が寄せられている。
◆藤木直人主演「最後の鑑定人」
同作は「永遠についての証明」で2018年に第9回野性時代フロンティア文学賞（現「小説 野性時代 新人賞」）を受賞した小説家・岩井圭也氏の同名小説が原作。かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品で、9月17日に最終回を迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】