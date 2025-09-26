部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市長についてです。きょう市議会で謝罪し、全ての市議に対し“非公開の場”で説明しました。自身の進退について、説明はあったのでしょうか。

前橋市 小川晶 市長

「当該職員には公私にわたる相談に乗ってもらっていました。男女の関係はありません」

おととい、部下の既婚男性と10回以上、ラブホテルで密会していたことを認めた前橋市の小川晶市長。市役所には苦情など、1400件を超える電話がかかってきています。

こうした中。

記者

「今、小川市長が議場に入ってきました」

午後1時前、小川市長が本会議場に現れると傍聴席からは。

「恥を知れよな！恥を！」

また本会議でも、市議からは厳しい声が相次ぎました。

共産党 小林久子 市議

「自らの出処進退を早急に明らかにすることを求めるものです」

公明党 中里武 市議

「市民の信頼を失えば、そこで市政は成り立たなくなってしまいます」

一方の市長は。

前橋市 小川晶 市長

「市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫びを申し上げます」

本会議が終わると、全市議に対し“非公開の場”で説明。その後、報道陣の前に姿を見せますが…

前橋市 小川晶 市長

「議会の皆さんにも、いろいろとご意見をいただきまして、今後のことについても考えていきたいというふうに思っております。私からは以上です」

記者

「市政が停滞していることについては」

市長側

「大変申し訳ありません」

記者

「先日の会見は嘘偽りない発言だったと自信を持って言えますか！」

質問には答えず、足早にその場を後にしました。

小川市長は、どのような話をしていたのか。

前橋市議会 富田公隆 議長

「『（市長から）しっかり反省し、市民のために力を尽くしていきたい』という言葉もありました。今すぐ辞任されるような雰囲気ではなかったですね」

市議会は今後、各会派の意見をまとめたうえで、対応を決めるとしています。