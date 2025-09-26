もうすぐ10月ですが、きょうは西・東日本で厳しい残暑となりました。全国の300を超える地点で30℃以上の真夏日となり、東京都心も5日ぶりに真夏日が戻りました。仙台では今年66日目の真夏日で、過去最多タイ記録となっています。

あす27日（土）は広く晴れる見込みで、お出かけ日和となりそうです。28日（日）は西から前線を伴う低気圧が近づくため、次第に雲が増えて、西日本など雨の降り出す所があるでしょう。

■あすの全国の天気

高気圧に覆われてカラッと晴れる所が多い見込みです。前線に近い九州はにわか雨や雷雨の所がありそうですので、お出かけの際は雨具があると安心です。

■あすの各地の予想最高気温

札幌 ：24℃ 釧路：22℃

青森 ：26℃ 盛岡：25℃

仙台 ：27℃ 新潟：26℃

長野 ：26℃ 金沢：28℃

名古屋：31℃ 東京：28℃

大阪 ：30℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：28℃

高知 ：30℃ 福岡：28℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

■土日の予想気温

最低気温は西・東日本で20℃前後の所が多いでしょう。朝晩は長袖でちょうど良いくらいの気温で、那覇は28℃の予想です。最高気温は東京は土日ともに28℃の予想で、東海から西の太平洋側を中心に真夏日の所もありそうです。まだまだ昼間は半袖が活躍するでしょう。一日の寒暖差で体調を崩さないように、夏服と秋服を上手く組み合わせてお過ごしください。

■雨の予想（28日（日）午前6時〜）

28日（日）は午前中は天気が持ちそうですが、午後は九州や四国で雨の降り出す所があるでしょう。夕方には中国地方、夜は近畿や北陸に雨の範囲が広がる見通しです。月曜日は特に北陸で雨量が多くなるおそれがあります。