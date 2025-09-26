＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館

【映像】昨日とは“異なる”姿「十三日目の豊昇龍」

大相撲九月場所十三日目、横綱・豊昇龍（立浪）が横綱土俵入りで“心機一転”のスッキリした姿を披露。その表情を見たファンからは「男前」「かっこいいね」など多くの反響が寄せられた。

前日の十二日目は無精髭姿で土俵に立ち、反響を呼んだ豊昇龍。取組では小結・安青錦（安治川）に切り返しで敗れ、今場所初黒星を喫していた。

そんな豊昇龍が心機一転、十三日目の横綱土俵入りでは、髭を綺麗に剃ってスッキリした表情で登場した。その姿にファンからは「男前」「おヒゲ剃りましたな」「かっこいいね」と好評の声が相次いだほか、土俵入りでの所作についても「丁寧になってる」とコメントが寄せられた。

だがその後の取組では、大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）に寄り切りで敗れて痛い2敗目を喫した豊昇龍。琴櫻は9勝目を挙げた。

十三日目の全取組を終えて、幕内優勝争いは横綱・大の里（二所ノ関）が1敗で単独トップに立ち、次いで2敗で豊昇龍が、3敗で安青錦と前頭七枚目・隆の勝（常盤山）が追いかける。（ABEMA／大相撲チャンネル）