今、人気が急上昇している「ハラミ」。比較的お安く、ヘルシーでうまみもたっぷり！

スーパーでも多く見かけるようになりましたが、せっかくなら最高の状態で食べたい！

「食べログ焼肉百名店」6年連続受賞の高級店、新宿「焼肉 大貫」の植松 郷店長に、“スーパーで買ったハラミ肉”を格上げする、美味しい焼き方を教わります。

【写真を見る】ひっくり返すのは1度だけ！？人気の「ハラミ」を極上に！高級店が教えるおうち焼肉【ひるおび】

「焼き方」で美味しさが変わる！極上「ハラミ」焼肉

まずは「ハラミ肉」の選び方。

スーパーなどで選ぶ時は▼サシ（脂肪）が程よく入っている▼ドリップが出ていないものを選ぶのがポイントだそうです。

今回は生放送のスタジオで“生”焼肉。

100g600円ほどの、スーパーで普通に売られているアメリカ産のハラミを用意しました。

【極意その1】

『ホットプレートの温度は230℃に設定（フライパンの場合は強火）』

お肉のうまみを逃がさない高温で焼くのが鉄則。

ホットプレートにのせるときは、「肉は少量ずつ真ん中に」のせます。

大量に乗せてしまうとホットプレート自体の温度が下がってしまうので、欲張らず少量ずつ焼きましょう。

「脂身が多い面から焼く」と、よりジューシーに仕上がります。

【極意その2】

『ひっくり返すタイミングは、肉の表面にうっすら“汗”が出てきてから』

肉の厚みなどにもよりますが、2〜3分が目安です。

はじめから何度もひっくり返すと、この重要なタイミングを見逃してしまいます。

恵俊彰：

ひっくり返すのは1回だけなんだ！もういいかなって何度もひっくり返してました。

十分に片面に焼き色がついてからひっくり返し、裏面もじっくり焼き上げます。

ハラミは横隔膜なので、ホルモン系です。中までしっかりと火を通しましょう。

最後にトングで肉を挟んで、側面にも香ばしく焼き目をつけます。

新宿「焼肉 大貫」植松店長：

横もパリッと焼いて食感を際立たせます。

全面香ばしく焼きあがったところで、最後の極意が・・・

【極意その3】

『皿の上で1分寝かせる』

この1分の我慢が大事！余熱で火を通し、肉汁をぎゅっと閉じ込めます。

試食したスタジオメンバーは・・・

井上咲楽：

「すっっっっごく美味しいです。信じられない！」

小林よしひさ：

「うん！違う！！サクッとして、中はレア感があるけどちゃんと火は通ってる。いつも焼き過ぎてたので、この1分待つのは重要ですね。タレもさっぱりコクがあって美味しい」

焼肉専門店が教える“うちで作れる焼肉のたれ”

家でも作れる焼肉のたれを教わりました。材料はとってもシンプル。

「しょうゆ」と「りんごジュース」を1：1で混ぜ、「すりおろしニンニク」と「すり胡麻」を少々加えます。

りんごジュースは甘みと酸味のバランスがとても良く、焼肉店でもよく使われているそうです。

（ひるおび 2025年9月25日放送より）