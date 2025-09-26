お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫の年齢を考え、第2子に向け妊活中であることを明かした。

2022年11月、山本と結婚し“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生していた。

SNSでは家族3人でお出かけした際の様子や、自宅に設置した特大プールで山本と長女が遊ぶ姿など、家族との日常を発信してきた。

西野未姫、妊活中であることを告白

2025年9月24日は自身のYouTubeチャンネルに、ファンからの質問にNGなしで回答する動画を投稿した。

「山本さんとケンカをしますか?」という質問が寄せられると、「ほんとにね、にこちゃん生まれてからあんまケンカしなくなったかも。私がもうイライラするのめんどくさくなっちゃって。まあ思うことはあるよ。育児のこととかでもあるけど、そこで言い合ってケンカしてる姿とか声をにこちゃんに聞かせるのも良くないだろうなって思うし。大体意見の食い違いと価値観のズレみたいなのでケンカになるじゃん。折れればいいやって。けーも多分折れてる部分はあるから、私に対して」とコメント。

「2人目は考えていますか？」という質問に対しても「もう考えてます2人目は。けーが今57歳だから、にこちゃんと3歳離そうとしたらさ、もう60歳手前じゃん。2人目が20歳の時に、けーはもう80歳って考えたらなるべく早い方がいいだろうって思って。もう私の体が妊娠できる体に戻ったら、妊活をしようということでもう妊活スタートしてます。絶賛妊活中って感じです」と赤裸々に回答している。

西野の動画にファンからは「まだ若いのにしっかりしてるしステキな奥さん」「妊活応援してます！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）