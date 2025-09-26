ドクターマーチンから♡ハロウィンを彩る「THE FRILL」カプセルコレクション

ハロウィンシーズンをさらに特別にする、ドクターマーチンの新作「THE FRILL」カプセルコレクションが登場しました。定番のブーツやメリージェーンシューズに、リボン刺繍やフリルをあしらい、ガーリーかつゴシックな魅力をプラス。さらに、愛らしいハートバッグもラインナップ♡モノクロームでまとめられたモダンな世界観は、この秋のおしゃれを格上げしてくれること間違いなしです。

ドクターマーチン「THE FRILL」登場

2025年9月26日(金)より発売が始まった「THE FRILL」コレクションは、上品な光沢を放つポリッシュドスムーズレザーをベースに、リボン刺繍入りのキルティングやフリルデザインを組み合わせた特別なシリーズ。

ドクターマーチンのDNAであるクールな存在感に、フェミニンなエッセンスを加えた仕上がりは、ハロウィンシーズンにぴったりです。

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

ラインナップ＆価格をチェック♡

1460 Frill 8 Eye Boot



価格：34,100円（税込）

サイズ：UK3（22cm）～UK6（25cm）（カラー：Black Buttero+Bow Poly）

Jadon Frill 8 Eye Boot



価格：40,700円（税込）

サイズ：UK3（22cm）～UK6（25cm）（カラー：Black Polished Smooth+Bow Poly）

Elphie II Frill Lace Up Shoe（10月上旬発売予定）



価格：29,700円（税込）

サイズ：UK3（22cm）～UK6（25cm）（カラー：Black Polished Smooth）

Elphie MJ Frill Mary Jane Shoe



価格：29,700円（税込）



サイズ：UK3（22cm）～UK6（25cm）（カラー：Black Polished Smooth）

Heart Backpack



価格：29,700円（税込）



カラー：Black Quilted Padding+Kiev

モノクロームの中に映えるフリルや刺繍が、クラシックとモダンを絶妙に融合させています。

秋の装いを特別にする一足を♪

フリルやリボンをまとった「THE FRILL」は、ガーリーさとゴシックムードを兼ね備えた唯一無二のコレクション。

いつものコーデに合わせるだけで、秋冬の装いをハロウィンらしく華やかにしてくれます。

ドクターマーチンならではの耐久性と履き心地も健在。お気に入りの一足やバッグを迎えて、このシーズンだけの特別なスタイルを楽しんでみませんか？♪