「アジア人メンバー勢揃い」ドジャース、日本人選手の自撮り？ ショット公開！ 大谷翔平＆山本由伸＆佐々木朗希ら
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは9月26日、投稿を更新。日本人選手らが笑顔を見せたショットを公開しました。
コメントでは「おめでとうございます！！可愛い写真」「佐々木くんの笑顔が見れて良かった」「いいショットだ キム君、郎希君、プレーオフ頑張ってね！」「アジア人メンバー勢揃いですね〜！」「4人とも笑顔がいいね」「2年連続ワールドシリーズ制覇期待してます」「最高の愛有る1枚です」と、絶賛の声が寄せられました。
「最高の愛有る1枚です」同アカウントは「Cheesin’ like NL West Champs」とつづり、1枚の写真を投稿。佐々木朗希選手、大谷翔平選手、山本由伸選手らの姿があります。佐々木選手が自撮りをしているような画角になっており、全員が良い笑顔を見せているのもほほ笑ましいです。
「MVP! MVP! MVP!」同日、「MVP! MVP! MVP!」とつづり、選手たちから祝福される大谷選手の姿を公開していた同アカウント。ファンからは「チームメイトにMVPって認めてもらえるのはとっても嬉しいはず！」「翔平さん うれしそう よかったよかった」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)