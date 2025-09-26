中島健人の台湾公演で日本人ファンによる公文書偽造が発覚。「国際的な信用問題にまで発展しかねず」怒りあらわに
STARTO ENTERTAINMENTは9月25日、リーガル公式アカウントのX（旧Twitter）を更新し、「ファンの皆さまへのご注意とお願い」と投稿しました。
【投稿】STARTO社「ファンの皆さまへのご注意とお願い」
「違法行為が海外で行われた場合には、今後の海外公演開催の妨げになる可能性があるばかりか、国際的な信用問題にまで発展しかねず、断じて許されるものではありません」と、強い姿勢を示しました。
連行された女性は釈放されたものの、この件は現地メディアで大々的に報道されており、「国に厄介なファンを引きいれるアーティストに見えてしまう」「このツケを払わされるのは私たち海外勢」「きっと事務所は日本以外のファンを大事にしてくれない」と、中島さんの今後の活動への影響を不安視する声が海外のファンから多く上がりました。
「「公演チケットの購入や公演会場への入場は、必ず正規の方法をご利用ください」「公演等の会場には本人確認証明書の携行をお願いいたします」「公演会場で公文書偽造等の犯罪行為が発覚した場合、警察への通報等、厳格に対処いたします」「公演を安全にお楽しみいただくため、主催者からの案内・ルールを事前に必ずご確認ください」」
大好きな推しと自分の未来を守るために、節度のある行動がファンにも求められています。
(文:勝野 里砂)
