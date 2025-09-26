歌手やタレントとして活動するあのさんは9月25日、自身のXを更新。自室の一部を公開しました。（サムネイル画像出典：あのさん公式Xより）

歌手やタレントとして活動するあのさんは9月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自室の一部を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】あのの部屋のチェストやギター

「サブカルチャーなところも惹かれんだよね」

あのさんは星の絵文字と共に、1枚の写真を載せています。チェストのある自室と思われる部屋を一部公開。チェストの前にはギターが、上には人気作品『タコピーの原罪』のキャラクターのぬいぐるみなどをはじめとしたさまざまなグッズが置かれています。

コメントでは「ギターもタコピーもケロロもトロも何もかも可愛い」「弾き語りに使ってたギターだ」「タコピーとその子分たち可愛すぎる」「お部屋の一部を切り取っても個性があふれてる」「サブカルチャーなところも惹かれんだよね」「私も一人暮らししたらこんな感じにしたい！」「理想的な女の子の部屋だ」「文化的でいいね」と、絶賛の声が集まりました。

「スタッフさんたちに驚かれた」

自身のXで今回のようにプライベートな写真を公開する一方、出演するイベントや番組の宣伝投稿も行っているあのさん。22日には「僕がフェスで外にいるの珍しくてスタッフさんたちに驚かれた」と、飲み物を飲むショットと共にフェスの裏話を明かしました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:鎌田 弘)