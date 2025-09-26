BE:FIRST×「ファミマ」コラボウェア発売！ 秋冬コーデを彩るロゴ入りソックスなど登場
「ファミリーマート」は、9月29日（月）10時から、2025年クリスマスアンバサダーのBE:FIRSTとコラボレーションした「コンビニエンスウェア」2品を、「ファミマオンライン」で発売する。
【写真】高吸水で機能性も抜群な「ハンドタオル」もオシャレ！
■テーマカラーの黒と白で世界観を表現
今回登場するのは、BE:FIRSTのテーマカラーである黒と白を基調に、ロゴの世界観を表現したソックスとハンドタオル。
厚手素材で暖い「ローゲージソックス」は、手編みのようにざっくりと編まれたデザインが秋冬のコーディネートを彩る、これからの時期のライブコーデにもぴったりなこだわりの1足となっている。
一方の「ハンドタオル」は、高吸水仕様の今治製。裏面にBE:FIRSTのロゴ入りのタグが付いた、細部までオシャレなアイテムだ。
また、9月27日（土）、9月28日（日）にお台場で開催される「BMSG FES’25」会場内に「ファミマのクリスマス」特設ブースの出展が決定。ブース内では、「BE:FIRST BESTショコラケーキ」のファミマオンライン注文履歴画面もしくは店舗予約控え（予約レシート）を提示した人を対象に、スペシャルグッズが抽選であたる「ファミガチャ」イベントを実施する。なお本企画の参加は予約台数にかかわらず1人につき1回のため注意してほしい。
