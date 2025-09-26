「再会してるの感動」

社会現象にもなったドラマ「silent」(フジテレビ、2022年)の主役2人が再会ショットを披露した。

「お久しぶりです」とつづり、女優・川口春奈(長崎県出身)とSnow Manの目黒蓮の姿を公開したのは、ファッションブランドFENDI JAPAN公式X。茶色系統のファッションでそろえた2日が、イタリア・ミラノで開催された「フェンディ2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション」で寄り添う姿を公開した。

この投稿にファンは「おぉー！silent再び！」「再会してるの感動」「あぁぁーsilent…想と紬だぁ」「頭の中でsubtitleが流れました」「ドラマのときとは全然違う雰囲気」「待ってたよ、このツーショット！」「お二人が並んでる姿がみれて感動」「二人がつけている指輪がとても魅力的」と歓喜の声があがった。

「silent」は、ヒロインの青羽紬(川口)と聴力を失い音のない世界で生きる佐倉想(目黒)の恋愛ヒューマンドラマ。撮影に小田急電鉄が協力し、舞台に使われた世田谷代田駅は聖地巡礼で多くのファンが訪れ社会現象になった。