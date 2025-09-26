県議会９月定例会の一般質問がきょう行われ、さくらんぼの品種「やまがた紅王」の販売規格や酒米高騰による酒造会社への支援などについて県の対応が示されました。

【写真を見る】県議会9月定例会一般質問 やまがた紅王や酒米が議題に（山形）

きょうは各会派から４人の議員による一般質問が行われました。

このうち県政クラブの齋藤議員は、本格デビューから３年目を迎えるさくらんぼの大玉品種「やまがた紅王」について販売の課題などをただしました。

「やまがた紅王」は高温に比較的強く年々出荷量も増えています。しかし、今年は高温の影響で「紅秀峰」の収穫が前倒しとなり収穫時期が重なったことから、全国的な知名度に劣る「やまがた紅王」は販売に苦戦。「紅秀峰」との差別化が課題になりました。

また、「やまがた紅王」として販売できるサイズは２Ｌ以上でと決まっていて、Ｌサイズを下回るものは「山形Ｃ１２号」という名前で販売されることについても課題の声が上がっているといいます。

これに対し県は。

高橋和博 県農林水産部長「市場関係者などからは『さくらんぼとしての商品価値が十分ある』『名前がよくないため売れない』『もったいない』の声が多く聞かれている。これらの課題については、来年の出荷時期までに生産者や関係団体、産地市場との意見をよく聞きながら見直しを検討していきたい」

県は、「やまがた紅王」の知名度向上に向け、県外へのＰＲなどもさらに積極的に行なっていくと説明しました。

■酒造会社への支援求める声

一方、主食用米の価格高騰に伴い、今年産の酒米の価格が大幅に値上がりする見通しで、議員からは酒造会社への支援を求める声があがりました。





県は酒造会社に対し今年産の購入支援を行う方針を示した上で、現在の取り組みについて説明しました。

奥山敦 県産業労働部長「県産酒のさらなる品質向上と安定生産を図るため、猛暑など厳しい気象条件により酒米の品質が不安定な状況であっても高品質でコストを抑えた醸造が可能な方法の開発に取り組んでいる」

県は今後、酒米の価格を安定させ、県産日本酒の品質向上や販路拡大につなげたいとしています。