◆西武―日本ハム（26日、ベルーナドーム）

西武の西口文也監督（53）が53歳の誕生日を迎えた。報道陣からサプライズでケーキを贈られると、「ありがとうございます」と顔をほころばせ、「53歳は健康な年にしたい。笑顔の多い年にしたいですね」と新たな1年へ胸を膨らませた。

誕生日の思い出を問われると、西口監督はプロ野球生活で2001年に唯一あったという29歳の「バースデー登板」を挙げた。福岡ドーム（現みずほペイペイドーム）での福岡ダイエー（現ソフトバンク）戦。「初回に4失点して。完封負けだった」と懐古した。

指揮官にとっては特別な日となるこの日の先発は、高卒ドラフト5位ルーキーの篠原響。「期待を込めての篠原。優勝争いをしている日本ハム戦を相手にどんなピッチングをしてくれるか、本当に楽しみ。それで白星がついてきてくれれば一番いいことだと思うし、篠原自身にとっても本当にいい経験になると思っての今回の登板です。強力打線に立ち向かっていく、強気なピッチングを見てみたいですね」と大きな期待を寄せた。（上岡真里江）



◆2001年9月26日 西武0-9福岡ダイエー

西 武 000 000 000｜0

ダイエー 400 020 30×｜9

勝 若田部（6勝4敗）

敗 西 口（14勝9敗）

二塁打【ダ】井口3、松中2、大道