¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë¥Õ¥¡¥óÇï¼ê³åºÓ¡¡Ãæ±à¥ß¥Û¤é´¶Æ°¡õÈëÏÃ¸ì¤ë¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ïº£ÅÄÈþºù¤òÏ«¤¦
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç)¤ÎºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¤¬26Æü¡¢¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢µÓËÜ¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¡¢¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤Î´¶ÁÛ¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÌøÀî¶¯»á¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢Ãæ±à¥ß¥Û»á(º¸¤«¤é)
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡û¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡ÖºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢8000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é6.3ÇÜ¤ÎÇÜÎ¨¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¡£ºÇ½ª²ó¤ò²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¸«¤¿Ãæ±à»á¤Ï¡Ö¿ó¤ä¤Î¤Ö¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢ÌøÀî»á¤â¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹âÃÎ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¹âÃÎ¤Î¶õ¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Î2¿Í¤À¤±¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌøÀî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö8Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ê¥Ï¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¢³¤¤¯¤ó¤äÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£ÅÄ¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
Ãæ±à»á¤Ï¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£±À¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤ÏÌøÀî¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ±à»á¤ÎÁ°ºî¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù(14)¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌøÀî»á¤Ø¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤¬¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ±à»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¸æÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£°ì¸À°ì¸À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¿¼¤¤´¶¾ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡ÖÌ¿¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ì¤é¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±à»á¤«¤éÄ«ÅÄ3»ÐËå¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¡¢3»ÐËå¤ÏÌøÀî´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¢Íö»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î©¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¢¥á¥¤¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÄª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬»Ò¶¡¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤¤Á¤ó¤È½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤À¤±¤¬Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¿¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬º£ÅÄÈþºù¤òÀä»¿¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤âÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù(96)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾¾Åè¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò1Ç¯´Ö¡¢26½µ130ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹! ¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦1¿ÍÊ¬À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£ÅÄ¤òÏ«¤¦¡£
º£ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦Å¹³¹¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÃÎ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤âÎ®¤ì¡¢º£ÅÄ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö»ä¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾Åè¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È!¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤·¤ó¤È¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(C)NHK
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÌøÀî¶¯»á¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢Ãæ±à¥ß¥Û»á(º¸¤«¤é)
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡ÖºÇ½ª²ó¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢8000ÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é6.3ÇÜ¤ÎÇÜÎ¨¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¡£ºÇ½ª²ó¤ò²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¸«¤¿Ãæ±à»á¤Ï¡Ö¿ó¤ä¤Î¤Ö¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢ÌøÀî»á¤â¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹âÃÎ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¹âÃÎ¤Î¶õ¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Î2¿Í¤À¤±¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌøÀî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö8Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥ê¥Ï¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¢³¤¤¯¤ó¤äÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£ÅÄ¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
Ãæ±à»á¤Ï¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£±À¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤ÏÌøÀî¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ±à»á¤ÎÁ°ºî¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù(14)¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌøÀî»á¤Ø¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤¬¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ±à»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¸æÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£°ì¸À°ì¸À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¿¼¤¤´¶¾ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¡ÖÌ¿¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ì¤é¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±à»á¤«¤éÄ«ÅÄ3»ÐËå¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¡¢3»ÐËå¤ÏÌøÀî´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¢Íö»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Î©¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¢¥á¥¤¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÄª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ÈµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬»Ò¶¡¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤¤Á¤ó¤È½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤À»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤À¤±¤¬Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ø²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¿¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬º£ÅÄÈþºù¤òÀä»¿¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤âÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡Ù(96)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾¾Åè¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¡È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò1Ç¯´Ö¡¢26½µ130ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹! ¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦1¿ÍÊ¬À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£ÅÄ¤òÏ«¤¦¡£
º£ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¾¦Å¹³¹¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹âÃÎ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¤âÎ®¤ì¡¢º£ÅÄ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö»ä¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾Åè¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È!¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤·¤ó¤È¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(C)NHK