¥Ç¥ë¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖDell Pro Plus Earbuds¡ÊEB525¡Ë¡×È¯Çä
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï9·î26Æü¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÀ½ÉÊ¡ÖDell Pro Plus Earbuds¡ÊEB525¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï26,780±ß¡£
²÷Å¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÀ½ÉÊ¡£Bluetooth 5.3¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëUSB¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡ÖHR024¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ÎÀÜÂ³¤â²ÄÇ½¡£ËÜÂÎ¤ÏDell Display and Peripheral Manager¡ÊDDPM¡Ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¡¢Ë¡¿ÍÍøÍÑ¤Ç¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀßÄê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¹¹¿·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È´ÉÍý¤ò¹Ô¤¨¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Î´ÉÍý¤â¹Ô¤¨¤ë¡£
