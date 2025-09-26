石川県の面積、お隣の福井県を逆転…能登地震で海岸線８５ｋｍが隆起し一部陸地化

国土地理院は２６日、昨年１月の能登半島地震で海岸が隆起した影響などで、石川県の面積が４・７４平方キロ・メートル拡大し、隣接する福井県を上回ったと発表した。

全国順位は石川県が３４位、福井県が３５位となった。地殻変動が理由で面積の順位が入れ替わったのは異例だ。

地震では能登半島北側の海岸線が約８５キロにわたって隆起し、一部で陸地化した。地理院は空中写真などで海岸が陸地化した面積を測定し、今年６月に面積の算出元となる電子地図を更新。今回、新たな電子地図のデータを都道府県別の面積に反映させた結果、石川県は更新前より４・７４平方キロ増えて４１９０・９４平方キロとなり、福井県の４１９０・５９平方キロを逆転した。

自治体別の増加量は石川県輪島市で２・７８平方キロ、珠洲市で１・７２平方キロ、志賀町で０・２４平方キロなどだった。

過去に都道府県の面積順位が入れ替わった例は、１９８８年、大阪府が埋め立て地の拡大などに伴って香川県の面積を上回ったケースがある。地理院の担当者は「地震による海岸隆起も大きかったが、石川県と福井県はもともと非常に面積が近く、このような逆転が起こった」と説明している。