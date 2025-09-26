ÅÄÃæ¾Âç¤ÈÂçÌîÍºÂç¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ò¹âÌÚË¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚ Ë Takagi Yutaka¡Ù¤Ç22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÈÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤Î¡È°ã¤¤¡É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¾Âç
¡û¡Ö¥Þ¡¼·¯¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡¢21Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£ÅÄÃæ¤Ï5¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤¬ÅÄÃæ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¿¹Æ£·ÃÈþ¤¬¡ÖÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢(ÅÄÃæÁª¼ê¤È)Æ±¤¤Ç¯¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬¡¢½é²ó¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦(ÀèÀ©¤µ¤ì¤ë)·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Åê¤²¤Æ¤ëµå¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢(Æ±¤¤Ç¯¤ÎÆó¿Í¤Î)¤½¤³¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤Ë¹âÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖÂçÌîÍºÂç¤Ï2Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È(¿ÈÂÎ¤ò)µÙ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤è¡£³°¤ËÍî¤È¤¹¥·¥ó¥«¡¼¤È¤«¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£ÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Þ¡¼·¯¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ê½ü¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£´Å¤á¡¢´Å¤á¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¥Ò¥Ã¥È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ëº¢¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤âËÞÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Æ±¤¸¹Í¤¨¤À¤È¡¢¤¿¤À´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨Êý¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢»Í¶ù¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤è¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚË»á¡£1985Ç¯¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£ÄçÍº¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢²ÃÆ£Çî°ì¤µ¤ó¡¢²°ÊßÍ×»á¡¢¹âÌÚ»á¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î½ÓÂÂÇ¼Ô¤¬1ÈÖ¡¢2ÈÖ¡¢3ÈÖ¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ä²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚË Takagi Yutaka¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå³¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î²òÀâ¤ä¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿ÂÐÃÌÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¿ë¤ËÅÐ¾ì!!¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¸«¤¿¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¡Ù¤È¡Øº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¡È¿Í´ÖÎÏ¡É¡×¤Ï300Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
