一部週刊誌に市の職員とのラブホテル密会を報じられた群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が２６日、同市の議会庁舎で行われた「令和七年度第３回定例本会議」に出席。本会議後に報道陣の前に姿を見せたものの問いかけには応じなかった。

「ＮＥＷＳポストセブン」は２４日、小川市長が配偶者のいる同市幹部職員の男性とラブホテルで複数回にわたって面会したと報じた。報道を受けて小川市長は同日夜に臨時記者会見を開き、ホテル密会を認め「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省しています」と陳謝したものの、男女関係については否定している。

この日の本会議では、複数の議員から「出処進退を明らかに」「市民の皆さんにしっかりと説明を尽くし、市政の安定をお願いする」などと訴えられた。議場で小川市長は「冒頭に私に関する一連の報道によりまして、皆さまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます」と謝罪。「先ほどの各会派からいただきましたご意見につきましては真摯に受け止め、議員の皆さまには改めて説明の機会をいただきたいと思います」と話すにとどめた。

本会議終了後、小川市長は市議全員が参加する非公開の会合に出席。その後、報道陣の前に姿を現した。やや疲れたような表情で「ただいま議員の皆さまに今回の件について説明をさせていただきました」と報告。「一昨日記者会見でお話しした内容と同じ内容になりますけれども、議会の皆さまにもいろいろとご意見をいただきまして今後のことについても考えていきたいと思っております。私からは以上です」と語り、頭を下げた。

報道陣から市政の停滞や発言の真偽について質問が次々に飛んだが答えることはなく、職員に付き添われながら足早に去っていった。