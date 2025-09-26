

「伝説のコンサート〜沢田研二」場面カット

「伝説のコンサート〜沢田研二」が、10月9日夜7時30分からNHK BSで放送される。1989 年、ロック・ボーカリストとして新たな魅力を放ったステージを、最新リマスター版で届ける。

【写真】熱気あふれるパフォーマンスを見せる沢田研二

ソロ・アーティストとしてのデビューから50年あまり、喜寿を迎えた今も全国のファンにその歌声を届け続けている沢田研二が、 1989年10月、新たに結成したバックバンド・JAZZ MASTER（ベース：吉田建、ドラムス：村上“ポンタ”秀一、ギター：柴山和彦、キーボード：朝本浩文）とともにステージに立ったライブを、最新リマスター映像で届ける。

タイトなロック・サウンドを前面に打ち出した熱気あふれるパフォーマンスからは、テレビの歌番組では見ることができない“ジュリー”のボーカリストとしての魅力が最大限に伝わってくる。

「カサブランカ・ダンディ」「時の過ぎゆくままに」「ストリッパー」といったヒット曲の数々はもちろん、佐野元春・松任谷由実・忌野清志郎・井上陽水などそうそうたる顔ぶれのソングライター陣による楽曲など、息をつく間もないバリエーション豊かなセットリストが見どころ。

コンサート収録当時の放送（NHK BS2でのスペシャル番組）以来となる貴重な機会。リアルタイム世代のファンはもちろん、はじめてジュリーのパフォーマンスを目にする方も、臨場感あふれる映像とサウンドで楽しめる。■番組情報＜放送予定> 伝説のコンサート〜沢田研二NHK BS10月9日（木）夜7時30分〜9時15分BSP4Kの放送日時は後日発表予定