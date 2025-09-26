ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国新疆ウイグル自治区成立70周年の祝賀大会、ウルムチで開催 中国新疆ウイグル自治区成立70周年の祝賀大会、ウルムチで開催 中国新疆ウイグル自治区成立70周年の祝賀大会、ウルムチで開催 2025年9月26日 18時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２５日、ウルムチ市で開かれた新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁） 【新華社ウルムチ9月26日】新疆ウイグル自治区ウルムチ市の新疆人民会堂で25日、自治区成立70周年の祝賀大会が開かれた。 ２５日、祝賀大会で発言するウイグル族の市民代表。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉） ２５日、祝賀大会で発言する漢族の市民代表。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉） ２５日、ウルムチ市で開かれた新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２５日、新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会に出席した人々。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁） ２５日、祝賀大会の会場となった新疆人民会堂に入る人々。（ウルムチ＝新華社記者／陳斌） ２５日、新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会に出席した人々。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉） ２５日、祝賀大会で発言する新疆ウイグル自治区の陳小江（ちん・しょうこう）共産党委員会書記。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉） ２５日、祝賀大会で発言する新疆生産建設兵団の何忠友（か・ちゅうゆう）政治委員。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉） リンクをコピーする みんなの感想は？