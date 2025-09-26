　２５日、ウルムチ市で開かれた新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁）

　【新華社ウルムチ9月26日】新疆ウイグル自治区ウルムチ市の新疆人民会堂で25日、自治区成立70周年の祝賀大会が開かれた。

　２５日、祝賀大会で発言するウイグル族の市民代表。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉）
　２５日、祝賀大会で発言する漢族の市民代表。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉）
　２５日、新疆ウイグル自治区成立７０周年の祝賀大会に出席した人々。（ウルムチ＝新華社記者／燕雁）
　２５日、祝賀大会の会場となった新疆人民会堂に入る人々。（ウルムチ＝新華社記者／陳斌）
　２５日、祝賀大会で発言する新疆ウイグル自治区の陳小江（ちん・しょうこう）共産党委員会書記。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉）
　２５日、祝賀大会で発言する新疆生産建設兵団の何忠友（か・ちゅうゆう）政治委員。（ウルムチ＝新華社記者／姚大偉）