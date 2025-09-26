平野紫耀さん（28）、神宮寺勇太さん（27）、岸優太さん（29）の3人によるグループ・Number_iが26日、リニューアルオープンしたApple 銀座を開店前に訪問しました。日本テレビの取材では、2025年も残り約3か月ということで、今年中にやりたい事を伺いました。

Apple 銀座は、アメリカ以外で初のストアとして2003年に日本でオープン。ビルの建て替えや移転を経て、今回リニューアルオープンしました。

その開店前に訪れたのがNumber_iの3人です。Apple 銀座ではリニューアルオープンを記念したコラボ企画を展開。店内のモニターに映し出された楽曲『未確認領域』のミュージックビデオを見た平野さんは、「すげぇ、Apple Storeで俺らの（ミュージックビデオ）が流れる日が来るとはね」と驚いた様子を見せていました。

また、店舗では『未確認領域』のメイキング映像を専用のアイテム『Apple Vision Pro』で見る事ができ、3人が目の前にいるかのような臨場感が味わえるといいます。（Apple 銀座で先行体験・予約制）

体感した神宮寺さんは「面（めん）でいる感じじゃないんですよね」とコメント。一方、平野さんは「どちらかというと、撮影現場に来ちゃったみたいな感覚に近いかもしれないです。“新しいスタッフさんとして入りました自分が”みたいなポジションで、メイキングなので入っている感覚になれると思いますね」と語りました。

また平野さんは、「（店舗は）僕の中ですごくワクワクする空間だなというのがすごく大きいですし、そこに僕たちが関われているのはすごく光栄に思いますね」と振り返りました。

■2025年も残り約3か月 どんなチャレンジをしたい？

様々な挑戦を続けるNumber_iの3人。そこで2025年も残り約3か月ということで、“今年中にやりたい事”を3人に聞きました。

神宮寺：10月から僕たちツアーをまわらせていただくのでそれがすごくいま一番楽しみですし、ぶっちゃけもうないよね？ この10・11・12月できる事って？

平野：それで言ったらウインタースポーツとかそういうの残ってるけどね、冬のキャンプとか。

神宮寺：リアル行けなくない？

平野：いやそれ…つまんないね。

神宮寺：つまんないとか言わないでよ（苦笑い）

平野：いまスケジュールとか言ってちゃダメよ。するじゃなくてしてみたいっておっしゃってくださってるんだから。

神宮寺：やってみたい？ 僕あんまりないです正直。できてます、やりきってます常に先のことを考えずにいまできるベストをつくしてるんで、もうないです。

岸：焼き鳥食べたいですシンプルに。いま思いついたのはそのぐらいだなと思って。おいしい焼き鳥屋さんに今年中に行ってみたいなっていうのはありますね。それこそねツアー中メンバーで。

神宮寺：（記者に向けて）ひねり出してくれたんですよ。

岸：絞り出した。ツアー中行きたいなと思います。