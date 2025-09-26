『ふしぎ遊戯』30周年記念 懐かしい…期間限定でYouTube無料配信決定
スタジオぴえろの公式YouTubeチャンネルにて、10月3日よりアニメ『ふしぎ遊戯』全52話を期間限定で無料配信されることが発表された。
【動画】懐かしい…！公開された『ふしぎ遊戯』30周年記念映像
アニメ『ふしぎ遊戯』は1995年4月から1996年3月まで全52話が放送され、今年で放送開始30周年を迎えた。「少女コミック」に連載されていた渡瀬悠宇先生による同名コミックスのアニメ化である同作は、少女向け漫画でありながらバトル描写などの要素も多く、男女問わず多くの視聴者を引き付けたスタジオぴえろの90年代の代表作のひとつとなっている。
この30周年を機に当時の視聴者だけでなく、初めて観るという方にも広く『ふしぎ遊戯』の魅力をお届けしたい思いから、併せて30周年記念特設HPも公開された。
【配信話数】全52章を4章ずつ公開
【配信スケジュール】10月3日より毎週金曜日18時00分〜
※配信期間中は公開より4週間限定で配信します。
■TVアニメ『ふしぎ遊戯』
高校の入学試験を間近に控えた夕城美朱（ゆうきみあか）は、ある日親友の本郷唯（ほんごうゆい）と図書館で見つけた古い書物の中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界の紅南国へと飛ばされ、悪漢に襲われていたところを鬼宿（たまほめ）という青年に助けられた美朱は、紅南国を守るため、現実世界への戻り方を知るために、「朱雀の巫女」となる。
そんな美朱の前に、「青龍の巫女」となった唯が現れる。美朱とは対照的に悲惨な事件に巻き込まれていた唯は、心に傷を負い美朱にも心を閉ざす。
それぞれの使命を背負って敵対してしまう美朱と唯。過酷な運命の中で惹かれあう鬼宿と美朱。朱雀と青龍の戦いが今始まる！
