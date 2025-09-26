◇女子ゴルフツアー ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 第1日（2025年9月26日 宮城県 利府GC＝6590ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の宮田成華（なるは、27＝日立建機日本）が5バーディー、1ボギーの68で回り、首位と1打差の6位につけた。

7月の明治安田レディース第1ラウンド（69）以来の60台。後半の1番はバンカーから放り込んだが、その他の4バーディーはいずれも1・5メートル前後につけたもの。宮田は「久々にショットが安定していた。今日は全部ショットで取ったバーディーだった」と胸を張った。

2試合連続予選落ちと苦しい状況で今大会を迎えたが、週明けに気分が上がることがあった。インスタグラムで初のオリジナルグッズ発売を発表した。

ファンの要望に応えオフから準備を進めてきたが、名前入りのタオル、マフラータオル、ハンドタオル、缶バッジ、キーホルダー、ネームタグ、マーカー、カレンダーが完成した。制作中の販売サイトを通じて10月から販売する予定だ。

宮田は「（出来映えに）凄く満足している。ロゴもシンプルでかわいい。グッズを持って応援に来てくれるとうれしい」と満足そうな笑顔を見せた。

1桁順位での第1ラウンドを終えるのは、首位発進した6月のヨネックス・レディース以来。「久しぶりにいい位置なので楽しんでいきたい」。悲願のツアー初優勝を達成すれば、オリジナルグッズ発売にも弾みがつく。