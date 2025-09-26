バスケットボール男子のＢリーグが２６日、定時会員総会を行い、島田慎二チェアマンの４季目の続投が決定した。任期は２年。都内で開かれた会見では、「８年目でラストの任期という形になる。ここまで多くの方々のお力のおかげでリーグは成長をさせていただいた。引き続き、その成長を止めずに日本代表を強化する観点と、地方創生の地域から日本社会に貢献していくビジョンをしっかり遂行すべく努めてまいりたい。成長を止めずにいけるように。私の代でやりきろうというよりも未来にとって良いパスを出せる２年間にしたい」と所信表明した。

島田氏は日本バスケットボール協会の会長にも就任する見通し。兼務なら業務時間が割かれるデメリットや、権力が集中してしまう懸念点がある。それを払拭するために今回は、及川美紀さん、岡田優介さん、プロ野球の楽天やサッカーＪ１神戸の社長を歴任した実業家・立花陽三氏ら３人が外部有識者枠として新理事に就任。同席した役員候補者選考委員会委員長の野宮拓氏は、「権力集中に対してけん制、監督ができる立派な経営者の方を入れた」と説明した。

ＪＢＡとＢリーグの兼任について「兼務なら他の候補者がいいんじゃないか」などの反対意見も上がりながら、何度も委員会を開催して最終判断に至ったという。島田氏は「兼務をすることで推進できることも多々あると思う。代表や、ウインターカップなどさまざまなアマチュア大会とｂリーグが連係することでもっと盛り上げていける。ドラフトの連動性もできるんじゃないか。その価値を最大化することにトライしていきたい」と意気込んだ。