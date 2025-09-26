２５日のＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」では、俳優・古田新太の生態に密着した。

「芸能界随一のお酒好き」として紹介され、ショートスリーパーを自称する古田がなぜ不眠に悩んでいるのかを分析。理由を検証するため、ホテル泊する姿をモニタリングした。

「休みだったら起きた時から飲んでる」と語る古田は、オフだったこの日、朝８時に起きて、缶ビール（５００ｍｌ）で開幕。ビールのことを「水。寝起きの水」と呼んだ。昼１１時には行きつけの居酒屋に移動して焼酎の水割り５杯を飲んできたとも説明された。

午後４時にホテル入り。すぐさま缶ビール（５００ｍｌ）を開け、午後５時には焼酎水割りに移行した。おつまみはコンビニのホットスナック。そのまま飲み続け、朝から１５時間半でビール２缶、焼酎１４杯を摂取した。

スタジオの出演者たちは酒量に騒然。０時過ぎにベッドに入ったが、４５分後に寝ぼけて起き上がると転倒してしまった。これで目が覚めたのか、２時間さらに飲み進め、焼酎は結局、ボトル１本と２杯を飲み干した。酒豪とはいえ、さすがに撃沈。３時４５分に力尽きるように就寝した。