自民党総裁選で小泉進次郎氏の推薦人に名前を連ね、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者に、ネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」などを投稿するよう指示していた疑惑で、進次郎氏が２６日、大筋で認めた。進次郎氏自身は知らなかったとしたうえで、他候補の中傷ともとれる「一部行き過ぎた表現があった」として謝罪した。

総裁公選規程に違反しないかと聞かれると、「起こってしまったことの責任は私にありますので、ご批判はしっかりと私がお受けしたい」と述べた。

牧島議員は、問題のメールを送ったのと同時期の１９日付Ｘ（ツイッター）に、総裁選挙管理委員会の逢沢一郎委員長のポストを引用。「自民党総裁選が正しい選挙になるよう。党本部・総裁選管理委員会として、なりすましや悪質な偽・誤情報の発信、悪質な誹謗中傷を繰り返すアカウントに対しては、候補者に関する投稿も含め、開示請求を含めた法的措置を毅然として対応致します」との投稿を引用紹介し、自身も「悪質なアカウントには発信者開示請求を含めて対応することが発表されました」と呼びかけ・警告を行っていた。

ネットでは「一般人や国民には法的措置とるぞと脅しといて自分達は知らなかったすまん程度で通るんですか？」「自分達が誹謗中傷するんだから世話ないよ」「牧島かれんさんへの法的措置は？」「もちろん、牧島かれん議員にも法的措置を含め毅然とした対応をするんですよね？」と反応する投稿が相次いでいる。