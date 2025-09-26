

野岩鉄道の開業39周年を記念し、団体専用列車による「野岩鉄道開業39周年サンキュー企画 6050型で行く会津高原への旅」が企画されました。出発日は2025年10月11日(土)。6050型4両編成に乗車して会津高原に向かう、弁当・お土産付きの日帰りツアーです。

野岩鉄道と6050型

「やがぴぃカー」は畳席や掘りごたつ席、運転体験ができる運転台席も備えています

野岩（やがん）鉄道は1986年に開業した第三セクター鉄道。東武鉄道・会津鉄道と相互直通運転を行い、首都圏と栃木・会津を結ぶ路線として運行を続けています。

6050型は開業当初から野岩鉄道の顔として運行を続けてきた車両です。かつては東武鉄道・会津鉄道も同型の車両を所有していましたが、老朽化が進み、現在も運行を続けているのは野岩鉄道のみとなっています。2024年にクラウドファンディングにより車両が改修され、61103号車は観光列車「やがぴぃカー」として大きく生まれ変わりました。

6050型4両で発車！ 沿線の風景を堪能できる日帰り旅

ツアーの出発地は東武動物公園駅。日帰りで会津鬼怒川線を巡り、東武線南栗橋駅で解散となります。ベテラン車両と沿線風景を堪能できるのはもちろん、弁当つきで、硬券型記念乗車証・6050型プレート・6050型缶バッジといった記念品も配布されます。ツアーへの参加には事前申込が必要で、ウェブサイトで先着順の受付となります。やがぴぃカー車両の座席指定はできませんが、車両内の見学が可能です。

「6050型で行く会津高原への旅」概要



【当日のスケジュール】

東武動物公園（10:03発）〜会津高原尾瀬口（12:43着／13:10発）〜上三依塩原温泉口（13:19着／13:32発）〜会津高原尾瀬口駅（13:41着／13:52発）〜南栗橋（16:06着）

【旅行代金】

大人1万4,800円、子ども1万4,000円

募集人数120人（最少催行人数80人）

会津高原の紅葉の見頃は例年、10月上旬〜11月上旬。ベテラン車両とともに、会津高原の美しい紅葉を楽しめるかもしれません。鉄道ファンも、そうでない人も、この機会に日帰り旅へでかけてみてはいかがでしょうか。

