「トロッコ問題解決したわ」授業中、ギャルがあまりにも気になる話をし始めて…／しれっとすげぇこと言ってるギャル。
『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』（松浦太一（Plott）：原作、おつじ：漫画/集英社）第8回【全9回】
本作のレビューを読む
青春とは、友情と努力、そして未来予知!? 登録者数97万人超（2025年9月19日現在）のYouTubeチャンネル「私立パラの丸高校」のマンガ化作品！ 異能力が当たり前の世界なのに、ギャルたちは熱いバトルをするわけでもなく、しれっとすげぇことを言いながら日常を過ごすだけ。最強無敵の異能力ギャルが送る青春コメディ『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』をお楽しみください！
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
本作のレビューを読む
青春とは、友情と努力、そして未来予知!? 登録者数97万人超（2025年9月19日現在）のYouTubeチャンネル「私立パラの丸高校」のマンガ化作品！ 異能力が当たり前の世界なのに、ギャルたちは熱いバトルをするわけでもなく、しれっとすげぇことを言いながら日常を過ごすだけ。最強無敵の異能力ギャルが送る青春コメディ『しれっとすげぇこと言ってるギャル。―私立パラの丸高校の日常―』をお楽しみください！
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社
©︎Plott Inc. 2025
©Plott・おつじ／集英社