毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。9月28日（日）の放送は、ピエール瀧と行く茨城県坂東市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

本日のゲストは、電気グルーヴのメンバーとして音楽の世界で活躍するだけでなく、バイプレイヤーとして数々の作品で独特の輝きを放ってきた名優・ピエール瀧。ピエール瀧が待っていたのは「八坂総合公園」内の巨大なティラノサウルス像の前。ティラノサウルスで軽く遊んでからタイトルコールでメシドラスタート。

メシドラカーに乗り込んでピエール瀧の若い時代の話を聞くことに。「20代は電気グルーヴでデビューしてずっとやってたよ」とピエール瀧が語ると兼近から「イケイケの時だ！」と合いの手が。ピエール瀧は「そうかな？まぁそうだね、まだ20代だしね」と苦笑い。「お芝居をやり始めたのは30歳ぐらいじゃないかな」「ちょい役で出てみない？みたいな感じで言ってくれる人がいて、そっすか？なんつってるうちにいつの間にかって感じ」だったと俳優を始めたきっかけを振り返る。

「電気グルーヴの関係性も変化とかあったりするんですか？」と満島に問われると「（石野）卓球君とは静岡の高校生の頃からの音楽を通じて知り合った仲間というかツレ。なのでそこはもう変わらないじゃん、友達はずっと友達」と電気グルーヴの絆を語る。「僕も昔は仲間がいっぱいいて、フィールドが変わるたびに人が入れ替わったりするんだけど気づいたら俺と卓球君しか残ってなかった」と振り返る。

本日最初のお店は「麺や しげとみ〜」。店主が朝から働いて夜はゆっくりしたいと始めたラーメン屋さん。厚切りチャーシュー麺や特製油そばなど計6品を注文して料理を待つ間に、店内に貼ってあった紙を見たピエール瀧が「コイン精米ってあるじゃん」と切り出す。「俺、あれをやるのが憧れなんだけどやった事ある？コイン精米」と問いかけるピエール瀧に、兼近の答えは「コイン精米って何ですか？」。「多分メシドラだったら500回ぐらい見てると思うよ、コイン精米」と食い下がるピエール瀧に対して兼近の答えは「知らないっすね」。コイン精米という単語が飛び交う店内で、次の目的地はピエール瀧の憧れを叶えるために米店に決定。

移動中の車内ではピエール瀧の配信番組の話題に。「外国に前情報なしで降り立って、道行く人にあなたのオススメの郷土料理のレストランを教えてもらえせんか？」と聞いてその店に行くという番組で「7〜8か国ぐらい行ったかな」というピエール瀧。「ウラジオストク・ウランバートル・ウズベキスタン…」と行った街を口にするピエール瀧に満島が「でも瀧さんは全世界どこにでも生息してそうな感じがする」と感想を漏らしたことから、「今、悪口言われてるのかと思った」とややモメ？しながら3人がたどり着いたのは「荒木米店」。こちらで精米前のお米をなんと30キロ買い込んでピエール瀧の憧れに一歩前進。

このままコイン精米に一直線かと思いきや、次に立ち寄ったのはクレープが大人気の「ハマヤ」。こちらでクレープや焼き菓子計11品をテイクアウトしていざコイン精米へ！かと思いきや、次はクレープに合うコーヒーを買いに行くことに。

車中でピエール瀧と、EXIT・りんたろー。の共通点や静岡の県民性について軽快に話しながらたどり着いたのは「COME CAFE×タニタカフェ」。こちらでは飲み物を4品テイクアウト。そしていよいよ「人気（ひとけ）のない所で精米したい」というピエール瀧と「わかります、わかります！」という満島、「ゴーゴーゴー！」と威勢のいいコイン精米を知らない兼近の3人でコイン精米所へ向かう。

途中ピエール瀧の「千葉ロッテマリーンズの試合は全部見てる」という話や、ピエール瀧の草野球チーム“ピエール学園”の話を聞きながらついにコイン精米所に到着。初めてのコイン精米に戸惑いながらも大はしゃぎの大人3人。「めっちゃ気持ちいい！人生の悔いがまた一つ減りました」と大満足のピエール瀧。

次の目的地へ行く車中では視聴者の方からのかわいらしいお悩みを聞くことに。この3人の回答で果たして視聴者の方は納得できるのか？最後にやってきたのは「ジョイナスボウル坂東」。こちらで、本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームをすることに。プロボウラーの坂野ニイナ選手も交えた勝負の行方は？

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

