9月25日、アルコ＆ピースのボケ担当・平子祐希が、自身の公式Xを更新。女性タレントたちとの楽しい会食の写真を投稿したのだが、それに対して思わぬ指摘が寄せられている。

「平子さんはこの日、小倉優子さん、そして井上咲楽さんと飲み会を開いているときの3ショットをアップ。にこやかにカメラに顔を向ける彼らからは、会のなごやかな様子が伝わってきます。おそらく番組で共演した帰りに立ち寄ったのでしょう、みな仕事を終えたあとの充実感に満ち溢れています」（芸能ジャーナリスト、以下同）

3人がいる場所は居酒屋だと思われ、料理のほかにお酒やビールグラスなども見える。一見、何の変哲もない平和な写真なのだが、これを見たXユーザーは一様に、平子の左腕を注視。

《平子っちの左腕一瞬ぞっとする》

《ビビった！心霊写真かと思った。後ろのポスターですよ・・・・ね？・・・》

《こういうガチの心霊ぽいの怖い。。。》

と、“指らしきモノ”が写っているとリプライし始めたのだ。

「“指”と思しきモノは、彼が着ている白い半袖シャツを掴もうとしているようにも見えます。平子さんの背後の壁にはポスターが貼ってあるのですが、それはエメラルドグリーン。明らかに色が違うそのモノが何なのか説明がつかないということで、指摘が相次いでいるものと思われます」

夏の終わりの心霊写真騒動というわけだが、前出の芸能ジャーナリストが語る。

「彼らがいるのは居酒屋ですから、その後ろに貼ってあるポスターが、元King ＆ Prince・平野紫耀さんをCMキャラクターに起用した、サントリーのジン『翠』シリーズの広告ではないかという見方も。このポスターもまさしくエメラルドグリーンで、平野さんが左手にグラスを握っています。その指の部分が、ちょうど平子さんの左腕をつかんでいるように見えているのでは、という“推理”も成り立ちます」

以前にも、後ろに偶然写ってしまったモノが話題となり、ニュースになったケースがあった。

「7月、北斗晶さんが自身のInstagramに、夫の佐々木健介さん、長男の佐々木健之介さんとその妻・凛さん、そしてお孫さんとともに写る笑顔のショットを公開したのですが、その孫の顔の横に、もう1人、健介さんの顔が浮かび上がっていたのです。しかしこれは、後ろにあった彼の写真パネルがたまたま写り込んだもの。北斗さんも誤解されないよう、この写真を投稿する際に『心霊写真じゃありません』と、あらかじめ注釈をつけており、そこまで大きな騒ぎにはなりませんでした」（同前）

なお、この投稿には《ガキ共の戯言を、兄さんが深い懐でニコニコと聞いてくれる会の開催》という文言も記されていた。残念ながら、「ニコニコ」とはいえないリアクションも集まってしまったようだ。