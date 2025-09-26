今年６月、山形県内の路上で小学生の女の子にわいせつな行為をしたとされる６９歳の男の裁判がきょうから始まりました。

【写真を見る】【独自】69歳男が下校途中の女子児童をつかまえワイセツ行為「やめて」と言われ「冗談だよ」と立ち去る 男は起訴内容を全面的に否認（山形）

男は「やっておりません」と起訴内容を全面的に否認しました。

不同意わいせつの罪に問われているのは、本籍が山形市香澄町で県内に住む無職の男（６９）です。

起訴状などによりますと、男は、今年６月、山形県内の路上で、当時１１歳の小学生の女の子の体を触るなどのわいせつな行為をしたとされています。

きょうの初公判で男は、「私はやっておりません」と起訴内容を全面的に否認しました。

■「身長高いね」

冒頭陳述で検察は、当時、男が、下校中の女の子に「身長高いね」などと話しかけ、手をつかんで体を触るなどしたとしました。

その後、女の子から「やめてください」と言われると、五十嵐被告は「冗談だよ」と言ってその場を後にしたということです。

一方弁護側は、男と同じ様に起訴内容を認めませんでした。

裁判では今後、事実関係について争われることになります。